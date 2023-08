Ciclismo, Mondiali: Kopecky vince la prova in linea femminile elite  

MONDIALI DI CICLISMO

© Getty Images Lotte Kopecky vince la prova in linea femminile elite ai Mondiali di ciclismo. La belga si prende l'oro a Glasgow anticipando l'olandese Demi Vollering, che si deve accontentare dell'argento, mentre a salire sul gradino più basso del podio è la danese Cecille Ludwig. Mai davvero un gara per una medaglia, invece, le italiane: Elisa Balsamo e Silvia Persico finiscono lontane dalle big negli ultimi giri del circuito cittadino.

Lotte Kopecky è la nuova campionessa del Mondo nella prova elite femminile di ciclismo. A Glasgow, nell'ultima giornata della rassegna iridata, la belga è sola contro tutte, ma riesce comunque a conquistare la medaglia iridata, pur non avendo un apporto dalle connazionali nei 154 km della corsa. L'impresa le permette di beffare nelle battute finali Demi Vollering, che regala l'argento all'Olanda, mentre sul gradino più basso del podio sale la danese Cecille Ludwig, beffata in volata.

La differenza tra le big e il resto delle inseguitrici la fa proprio il circuito cittadino di Glasgow. Una scrematura che, purtroppo, coinvolge anche le italiane: Elisa Balsamo, Elisa Cecchini, Chiara Consonni, Soraya Paladin e Silvia Persico (che sarà la migliore delle azzurre e dodicesima al traguardo) restano a lungo a contatto con il gruppo principale, ma al terzultimo giro si staccano definitivamente. Kopecky, invece, impone il suo ritmo e all'inizio degli ultimi 14 km solo Vollering e Ludwig riescono a restare incollate alla belga.

L'azione definitiva, però, arriva all'ultimo passaggio di Montrose Street, con Kopecky che prende definitivamente il largo e taglia il traguardo in un misto di emozione e incredulità. La volata per l'argento la vince proprio Demi Vollering, con Ludwig terza. Tanta sfortuna per la campionessa uscente e prossima al ritiro, Annemiek Van Vleuten: una doppia foratura la tiene fuori dalla lotta per una medaglia.