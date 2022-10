Attesa per lo Straight Egyptian World Championship a Vermezzo

© ufficio-stampa

“La favola si ripete” con lo Straight Egyptian World Championship 15-16 ottobre - Vermezzo, dove scendono in campo i migliori esemplari dei cavalli arabi di linea Egiziana, la più pura e ricca di storia. Lo Straight Egyptian World Championship (S.E.W.C.) è un evento unico al mondo, reso possibile dalla determinazione della giovane manager Barbara Morali, padrona di casa che ancora una volta è stata capace di far incontrare in Italia, le più importanti famiglie/sovrane del Medio Oriente e il meglio delle loro blasonate scuderie.Un’organizzazione perfetta, frutto di una grande esperienza, per ospitare al meglio i loro preziosi cavalli. Sono i più rari del mondo, gli arabi di linea egiziana o Asil, solo il 4% dell’intera popolazione di cavalli arabi. Non c’è un’altra razza circondata dallo stesso alone magico; hanno ispirato leggende, racconti e poesie. É scritto sul corano che un uomo che mantiene un cavallo Asil vedrà perdonati i suoi peccati. Ogni tribù ne possedeva custodendoli gelosamente poichè elemento imprescindibile per le battaglie durante le quali emergevano la velocità, la resistenza e il coraggio delle proprie cavalle, le uniche utilizzate perchè più affidabili degli stalloni. Anche intorno alle caratteristiche fisiche, si celavano credenze e tradizioni religiose; fronte molto larga e prominente, attaccatura della testa con il collo molto arcuata e coda che doveva essere sempre portata alta. Leggero nel movimento questo cavallo dimostra un carattere sobrio, freddo, coraggioso ed estremamente intelligente. Sono secoli di storia quelli rappresentati oggi dalle più prestigiose e nobili scuderie che saranno protagoniste dell’evento per paesi quali Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait e Qatar. Un sogno che alimenta l’impegno per raggiungere la bellezza e la qualità dei movimenti che trasformano la competizione in una vera e propria forma d’arte. Un sogno nel quale ogni anno si riconoscono prestigiosissimi brand internazionali del mondo della moda e dell’automotive come ITALDESIGN che, in oltre 50 anni di storia, ha dato vita a modelli di auto capaci di scrivere la storia delle quattroruote e del design. Insieme ai migliori soggetti delle più prestigiose scuderie del mondo ecco allora alcuni gioielli di ITALDESIGN, dalle one-off uniche alle vetture in serie ultra-limitate, purosangue fatti d’acciaio, alluminio e fibra di carbonio che si affiancheranno ai “superbi” e “puri” cavalli di linea Egiziana in gara per il titolo di campione del mondo.