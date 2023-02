Stramilano 2023, anche Caffitaly tra i partner della manifestazione

il 19 marzo

© ufficio-stampa Zeye Group continua il suo percorso nello sport rappresentando come advisor, le aziende nei principali eventi sportivi italiani. È il caso della manifestazione Stramilano, ormai giunta alla sua 50esima edizione. Caffitaly, l'azienda italiana che, con il suo sistema unico che combina perfettamente la tecnologia di macchina e capsule, porta in tazza un'esperienza di gusto mai provata prima, sarà sponsor della manifestazione e unico fornitore di caffè. Dall’11 al 19 marzo di l’azienda sarà presente nell’Expo di Piazza del Duomo a Milano con promozioni e degustazioni dei propri prodotti.

Paolo Carucci, founder Zeye Group: “Siamo soddisfatti. Abbiamo cooperato con il cliente che ha costruito una strategia lineare e molto efficace che si sposa benissimo con il pubblico della Stramilano. D’altronde il caffè è anche energia e ricarica e chi fa sport lo sa benissimo quanto sia importante scegliere un prodotto di alta qualità. Caffitaly sarà presente in modo trasversale dalle conferenze stampa, ai media, alle attività di social fino magazine ufficiale della manifestazione. E, soprattutto, direttamente con i partecipanti grazie al welcome kit. Il resto lo scopriremo sul campo dal 11 marzo in poi“.