Jacobs lancia una bordata a Camossi: "Serviva un tecnico che non avesse paura di allenarmi"

Atletica leggera

Il campione olimpico ha parlato della scelta di puntare su Rana Reider in vista dei Giochi in programma a Parigi

La stagione deve ancora iniziare, eppure Marcell Jacobs appare già particolarmente carico. Il velocista bresciano sta preparando i principali appuntamenti della stagione negli Stati Uniti dopo aver lasciato la guida tecnica di Paolo Camossi e affidarsi a Rana Reider con l'obiettivo di replicare il successo di Tokyo 2020. Un addio non certo facile come confermato dal portacolori delle Fiamme Oro Padova: "Avevo bisogno di un allenatore che non avesse paura di avere il campione olimpico dei 100 metri nell’anno olimpico“.

Una bordata di non poco conto considerato il rapporto che legava l'ex triplista all'azzurro, ma che sarebbe frutto di alcune vedute diverse emerse nei mesi più difficili della carriera di Jacobs: "Stavo perdendo le motivazioni. Avevo bisogno di un gruppo di allenamento in cui potessi confrontarmi ogni giorno con gli altri… Sembra di ricominciare tutto da capo e questo mi ha dato tanta energia e mi ha permesso di allenarmi al 100%" ha spiegato il lombardo in un'intervista rilasciata al sito di Associated Press.

Vedi anche atletica Atletica, i sogni di Jacobs verso Parigi 2024: "Spero nel bis sui 100 metri e di essere il portabandiera dell'Italia" Jacobs non si è tirato indietro nemmeno di fronte alle numerose critiche che sono piovute su di lui dopo la vittoria a Cinque Cerchi con molti tifosi che l'hanno "abbandonato" nella fase più critica quando una serie di infortuni lo hanno rallentato e gli hanno impedito di centrare per due volte consecutive la finale ai Mondiali nei 100 metri piani. "Molte persone anche in Italia mi conoscono solo dalle Olimpiadi, quindi non hanno mai conosciuto la mia storia dietro le Olimpiadi. Non hanno mai seguito l’atletica leggera quindi non mi conoscevano. Non mi seguono davvero. Quindi molte volte dicono: 'Oh, hai appena vinto le Olimpiadi e sei finito'. Ma non è vero, e non è giusto - ha raccontato il fuoriclasse azzurro -. Mi concentro solo su me stesso e cerco di fare del mio meglio, perché spesso puoi trovare delle persone che ritengono di doverti dire qualcosa come: ‘Fai questo e non quello, quest’altro e non quell’altro. Questa è la grande lezione che ho imparato in questi anni”.

L'obiettivo ora è di rimanere concentrati sui principali obiettivi stagionali, gli Europei di Roma e le Olimpiadi a Parigi, tralasciando la stagione indoor dove i compagni di allenamento André De Grasse e Akeem Sani Brown hanno corso tra i 6.60 e 6.65. L'oro è un traguardo impossibile da non difendere e Jacobs sa che dovrà guardarsi alle spalle da Noah Lyles, favorito della vigilia. "Ha dimostrato di essere in gran forma con un record personale. Sta guadagnando fiducia. Sicuramente entrerà (alle Olimpiadi) come il favorito. Ma preferisco così. Preferisco quando nessuno pensa che io possa vincere e poi uscire e vincere”.