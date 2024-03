Filippo Tortu vola negli States per preparare le Olimpiadi: sarà allenato da Dennis Mitchell

ATLETICA LEGGERA

Il campione olimpico della staffetta 4x100 metri si trasferirà a Orlando dove si allenerà da marzo a maggio

Prosegue l'esodo degli atleti italiani verso gli Stati Uniti e, dopo il trasferimento di Marcell Jacobs, anche Filippo Tortu ha deciso di affrontare questa nuova avventura. Il campione olimpico della staffetta 4x100 metri ha deciso di lasciare l'Italia per spostarsi oltre Oceano dove preparerà gli Europei in programma a Roma e la sfida a Cinque Cerchi al via a Parigi il prossimo agosto. Una scelta che lo condurrà a Orlando dove Tortu sarà seguito da Dennis Mitchell, coach della fuoriclasse americana Sha’Carri Richardson.

Il portacolori delle Fiamme Gialle rimarrà negli States per quaranta giorni a cavallo fra marzo e maggio insieme a Kenny Bednarek, uno dei più solidi duecentisti del pianeta, Aaron Brown, altro fuoriclasse sulla doppia distanza, oltre a Kyree King. Mitchell ha allenato in passato anche Marvin Bracy (trasferitosi a settembre alla corte di Rana Reider) e Justin Gatlin affermandosi un allenatore ideale per chi punta sui 200 come Tortu. L'azzurro si preparerà al meglio anche in vista delle World Athletics Relays in programma a Nassau (Bahamas) dove Tortu e compagni proveranno ad aggiudicarsi il titolo iridato in staffetta.

