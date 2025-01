Doualla realizza il primato italiano under 20 nei 60 indoor con 7"31 a soli 15 anni

Per la velocista lombarda, nata a Pavia da genitori camerunensi, non si tratta in realtà del proprio personale sulla distanza in quanto l'anno scorso, nella categoria cadette, aveva già corso due volte in 7"27 ma il crono non era stato riconosciuto valido quale primato delle categorie superiori che era, sino a oggi, di 7"38 da parte di Alice Pagliarini del 2023 per quanto riguarda le under 18, e di 7"35, addirittura risalente al 2002 di Vincenza Calì per le under 20.