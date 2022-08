Atletica: niente triplete per Stano, è ottavo agli Europei nella 20 km di marcia

ATLETICA

Il primo italiano è Fortunato in quinta posizione

© Getty Images Massimo Stano, campione olimpico nella 20 km di marcia e iridato nella 35 km, manca il tris non andando oltre l'ottavo posto nella 20 km maschile agli Europei di atletica in svolgimento a Monaco. L'azzurro ha chiuso la propria prova in 1'21"18, alle spalle del connazionale Francesco Fortunato, quinto e migliore degli italiani in 1'20"06. Il successo è andato allo spagnolo Alvaro Martin (1'19"11) davanti allo svedese Perseus Karlstrom (1'19"23) e al connazionale Diego Garcia Carrera, bronzo in 1'19"45.

STANO: "NON SONO INVINCIBILE"

"Sono deluso ma soddisfatto di aver concluso la gara. Ho dato il massimo, oggi valevo questo. Non si è invincibili purtroppo, ma meglio oggi che a Eugene". Queste le parole di Massimo Stano dopo l'ottavo posto nella 20 km di marcia. "Il problema di oggi è stato che la gamba era spenta - ha aggiunto il campione olimpico parlando in zona mista al termine della gara - Non ci sono scuse né alibi".

FORTUNATO: "HO SOGNATO DI FARE MEDAGLIA"

Diverso lo stato d'animo di Francesco Fortunato: "La quinta posizione, il tempo e la gestione della gara sono le tre cose che mi danno più soddisfazione. Non posso nascondere che ho sognato di fare medaglia, ieri ho sentito Antonella Palmisano che mi aveva detto 'se non te la immagini non la prendi di sicuro, almeno pensaci'. Non è successo ma almeno mi ha consentito di trovare le energie per stare davanti. Il livello è alto, gli avversari sono andati forte".