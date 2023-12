Atletica: morto a 44 anni Andrea Barberi, a lungo primatista italiano dei 400

IL LUTTO

Lo rende noto la Fidal in una nota. Tra i principali quattrocentisti della storia azzurra, primatista per dieci anni tra il 2006 e il 2016

© Instagram Fidal Il mondo dell'atletica italiana è in lutto per la scomparsa, all'età di 44 anni di Andrea Barberi, primatista italiano dei 400 per dieci anni dal 2006 al 2016. "Se n'è andato a soli 44 anni Andrea Barberi, tra i principali quattrocentisti della storia azzurra, primatista italiano del giro di pista per dieci anni tra il 2006 e il 2016", annuncia la Federatletica. "Nato a Tivoli, alle porte di Roma, era stato avviato all'atletica dall'ex marciatore Riccardo Pisani che, come tecnico, lo aveva accompagnato verso una buona carriera internazionale, nella quale si ricordano soprattutto il quinto posto agli Europei di Goteberg 2006 e la quinta posizione agli Europei indoor di Birmingham 2007", ricorda la Fidal in una nota.



"Nessuno ha vinto tanti titoli italiani nei 400 metri (otto consecutivi all'aperto dal 2001, due al coperto) e per venticinque volte ha indossato la maglia della Nazionale, anche in tre edizioni dei Mondiali. A piangerlo è tutta l'atletica italiana e il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle che lo ha accolto a diciannove anni come atleta e in seguito come componente della struttura tecnica, apprezzandone la passione e la forza, le stesse qualità con cui ha affrontato la malattia".