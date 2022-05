Atletica: Jacobs in osservazione al Pronto Soccorso per un problema gastrointestinale, niente Nairobi

ATLETICA

Ad annunciarlo il coach del campione olimpico a Tokyo 2020 sui 100 e 4x100 Paolo Camossi

Marcell Jacobs non sarà al via del meeting di Nairobi. L'azzurro, campione olimpico dei 100 metri e della 4x100, è stato costretto a dare forfait della gara odierna a causa di un problema gastrointestinale e si trova in osservazione al Pronto Soccorso del Ruaraka Uhai Neema Hospital, gestito dalla Ong italiana World Friends. Ad annunciarlo il coach del campione olimpico Paolo Camossi. "Ci teniamo a ringraziare lo staff e i medici, Gianfranco Morino e Washington Njogu, che sono stati molto attenti, cordiali e professionali con Marcell e con tutti noi. Ringraziamo anche il personale dell'Ambasciata d'Italia, in particolare il security officer, che ci hanno dato assistenza in tutta questa vicenda".

Getty Images

Voleva esserci a tutti i costi nella sua prima gara sui 100 metri dal giorno del trionfo olimpico a Tokyo, in occasione del Kip Keino Classic di Nairobi che rappresenta la terza tappa del Continental Tour Gold. E invece Jacobs alza bandiera bianca contro un avversario che non è in pista: venerdì pomeriggio i primi malesseri e stamattina il trasporto al Pronto Soccorso.