Xiaomi SU7 Max: la berlina elettrica fa tappa a Milano

Xiaomi continua la sua corsa verso l’innovazione portando, per la prima volta in esposizione in Italia, Xiaomi SU7 Max. Il veicolo elettrico, a quasi un anno dal debutto internazionale, è sempre più uno dei motori nevralgici della strategia “Human x Car x Home”, incarnando perfettamente quella visione innovativa per un futuro sempre più connesso che caratterizza il brand. Merito del suo ecosistema smart che integra sempre più persone, auto e abitazioni in perfetta armonia.