Swan Rally Sardegna, missione compiuta per la squadra Breitling

Fontana, Gabbiani e Saderini tutti al traguardo

Dopo 1.000 km tra panorami mozzafiato e un mix di terreni veramente unico, si è conclusa la terza edizione dello Swank Rally di Sardegna, il campionato offroad sui generis realizzato con l’originalità che contraddistingue il Brand Deus Ex Machina in collaborazione con Adventure Riding. Un vero e proprio rally ma “swank”, elegante, riservato a piloti e moto di distinzione. Dalla tappa prologo al Crossodromo di Malpensa fino all’imbarco a Genova, il percorso si è articolato tra Lombardia, Piemonte, Liguria e naturalmente nelle tre tappe attraverso gli sterrati e dune della Sardegna, tra Porto Torres ed Arborea, con prove speciali cronometrate. Breitling, “orologio ufficiale” dell’evento, ha ingaggiato la propria squadra per questa missione on the road suggellando la partnership che, dal 2020, lega il brand di orologeria a Deus ex Machina; una collaborazione che poggia su valori comuni come l’inclusione, lo stile, l’autenticità. Una squad d’eccezione, composta da talenti accomunati dalla passione per l’avventura e le sfide fuori dagli schemi ha rappresentato il Brand in questa esperienza. Missione compiuta per la squadra Breitling allo Swank Rally

















Irene Saderini, giornalista e content creator per cui la passione per i motori è iniziata fin da piccola, è stata la rappresentante femminilla tenacia, stile e determinazione che la contraddistinguono si è districata tra imprevisti e sorprese.

Ad accompagnarla per le strade di Sardegna anche Gian Maria Gabbiani, che ha nel DNA la passione per i motori. Gian Maria è un pilota automobilistico, imprenditore e personaggio televisivo che ha gareggiato con successo anche in Offshore, ha affrontato senza risparmiarsi questa esperienza di rally in moto.

Infine Marco Aurelio Fontana, medaglia olimpica nel cross country ai giochi del 2012 e campione mondiale di Mountain Bike nel 2013, che ama tutto ciò che ha le due ruote, per questo anche il mondo dell’Enduro è una sua grande passione che porta avanti con energia coinvolgente. La squad ha portato a termine la competizione con stile, talento, spirito d’avventura e grazie al lavoro di squadra che caratterizza il successo di tutte le missioni Breitling.

Compagno d’avventura al polso di tutta la squad Breitling il cronografo ENDURANCE PRO; dotato di un movimento SuperQuartz™ termocompensato, è l’orologio “athleisure” per eccellenza della gamma Professional di Breitling. Disegnato per donne e uomini con una spiccata attitudine sportiva a e uno stile di vita casual, l’Endurance Pro è perfetto per praticare sport ma anche nella vita di tutti i giorni, grazie all’estrema leggerezza della cassa realizzata in Breitlight. Sportivo ma con stile è un orologio che fonde alta precisione e tecnologia innovativa con un design grintoso e colorato.