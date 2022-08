Gino Rea, segnali incoraggianti dopo l'incidente a Suzuka

Il peggio sembra essere passato per Gino Rea dopo la terribile caduta durante la 8 Ore di Suzuka motociclistica di endurance. Il pilota britannico della Honda si trova ancora in ospedale in Giappone, ma le sue condizioni sono in costante miglioramento dopo che all'inizio si era temuto per la sua vita e si trovava in coma. Rea, che non è parente del pluricampione della Superbike, Jonathan, respira autonomamente dopo che gli è stato rimosso il sistema di respirazione e ventilazione assistita e ha iniziato a comunicare con i familiari giunti al suo capezzale. Progressi che rendono fiduciosi sia i suoi cari, sia i medici che lo hanno in cura.