Leonardo Bertini nella famiglia Rosberg Racing Academy

Leonardo Bertini, giovane promessa dell’automobilismo italiano, correrà nella stagione 2020 della World Series Karting con i colori della Rosberg Racing Academy, il team di proprietà di Nico Rosberg, Campione del Mondo 2016 di Formula 1. Nato a Parma il 3 giugno 2004, ha fatto il suo esordio sui kart nel 2015 e negli anni ha maturato un grande livello di esperienza; sia a livello nazionale che internazionale. Durante la propria carriera Bertini ha ottenuto risultati di rilievo, vincendo anche il Trofeo Andrea Margutti nel 2019.

La Rosberg Racing Academy nasce nel 2018, grazie alla collaborazione tra Nico Rosberg e Dino Chiesa, imprenditore e talent scout da oltre 40 anni nel mondo dei kart, fondatore e team manager di Kart Republic.

Dopo due anni dedicati completamente al karting, la Rosberg Racing Academy è pronta a sbarcare nell’Italian F4 Championship e per farlo ha scelto come portacolori proprio Leonardo Bertini, che ha dichiarato: “É per me un onore rappresentare il team di un Campione del Mondo di Formula 1 come Nico Rosberg. Con l’Academy farò le gare più importanti di inizio stagione, per poi continuare il 2020 concentrandomi sulla Formula 4 dove spero di esordire al più presto. Insieme abbiamo un programma molto ambizioso, non vedo l’ora di iniziare.”