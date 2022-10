Gian Maria Gabbiani Campione Italiano Rallycross

IL TRIONFO

Gran finale a Maggiora, in trionfo al volante della Skoda Fabia RX5

© Nivola Photo Gian Maria Gabbiani conquista a Maggiora il titolo di Campione Italiano Rallycross (RX Italia) 2022, completando una stagione comandata sin dal primo appuntamento. L'ultimo round è stato il più difficile dell'anno, anche per via del doppio punteggio previsto per l'evento che ha tenuto aperti i giochi fino alla fine.





Dopo un ottimo inizio con la vittoria nella seconda manche, Gian Maria è stato colpito da un avversario mentre si trovava al comando della terza prova. Il rivale è stato sanzionato per la scorrettezza, ma i danni riportati dalla Skoda Fabia RX5 numero 5 sono risultati irreparabili. Nonostante due manche saltate, inclusa la finale, il vantaggio accumulato durante l'anno si è rivelato sufficiente, cosa che ha regalato al campionato ancor più tensione e incertezza, e a Gian Maria la consapevolezza di una performance superiore e costante durante tutto il 2022.

© Nivola Photo

In estasi Gian Maria Gabbiani: "Sono incredibilmente felice per questo titolo perché arriva dopo una stagione piena di sacrifici. Abbiamo avuto sempre un passo superiore, ma ci sono venuti incontro tanti ostacoli che abbiamo affrontato e superato. Il cronometro non ha mentito: sono convinto che nel nostro sport sia uno degli aspetti più importanti e quello che alla fine mette tutto in chiaro. L'ultima gara è stata incredibile. Ho dato il massimo e il successo nella seconda manche ha dimostrato il nostro potenziale. Poi sono arrivati il contatto e lo stop forzato per il resto della giornata. Aspettare l'esito del weekend è stato stressante, ma alla fine è giunta la gioia del titolo, che ripaga tutti gli sforzi. Voglio ringraziare Milla Sensi, startup agricola innovativa all'insegna della sostenibilità, che ha supportato questo progetto e creduto sempre in me. Un grazie va anche a tutti i partner, alla mia famiglia e ai miei amici, in particolare a Giovanni Di Pillo, cui dedico questo titolo per me così importante."