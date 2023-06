Ferrari, Giovinazzi: "Non ci aspettavamo di vincere, è fantastico"

24 ORE DI LE MANS

Il pilota italiano: "Abbiamo fatto la storia e ancora non me ne capacito"

© Getty Images Proprio come nei film, ma oggi è tutto vero. Una sceneggiatura da premio Oscar per la Ferrari alla 24 Ore di Le Mans. "Non ce l'aspettavamo di vincere, il nostro obiettivo era finire la corsa. Non vincevo una gara dal 2016, sensazioni pazzesche: non ho ancora realizzato di aver fatto la storia. Questo il primo commento di Antonio Giovinazzi dopo aver alzato il trofeo della vittoria. "Siamo un team fantastico, non abbiamo sbagliato nulla. Peccato per il problema alla 50 perché c'era la possibilità di fare doppietta".

Finalmente la luce in fondo al tunnel: "Ho vissuto periodi difficili, certamente. Io ci ho sempre creduto: solo così sono andato avanti. Non salivo sul podio dal 2016 in GP2 e ora sono qui a Le Mans con la coppa del vincitore. Questa è merito di tutto il team: noi piloti non abbiamo sbagliato nulla e tutti i ragazzi ai box sono stati fantastici. Sono davvero orgoglioso: in Ferrari bisogna sempre pensare alla vittoria".

E' andato tutto per il verso giusto: "Eravamo preoccupati per l'affidabilità, finché non abbiamo tagliato il traguardo non ho realizzato. Il mio primo stint è stato molto difficile per la pioggia e con le slick era una situazione complicata. Ho mantenuto la calma ed eccoci qui".