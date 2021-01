Ecco la Toyota Yaris GR per sentirsi Ogier: compatta e veloce

LA PROVA

di

SIMONE REDAELLI

Un giocattolo ma... per grandi perché questa Yaris GR è veramente divertente. Tanto innovativa, quanto old style grazie al cambio manuale e soprattutto al caro vecchio freno a mano con la leva che permette traversi in totale sicurezza. Sul ghiaccio e sulla neve, infatti, gira in un fazzoletto perché è pure 4x4. La vera novità però è la ripartizione della trazione fra i due assali che cambia in base alle modalità di guida. Si parte da Normal con il 60% della coppia trasmessa all'avantreno e il 40% al retrotreno, mentre in Sport si passa al 70% al posteriore e 30% all'anteriore. Infine con Track si arriva al classico 50-50. Adatta a tutti i fondi ed incollata al terreno grazie alle sospensioni della Corolla a doppio braccio. Super pure l'impianto frenante con pinze a quattro pistoncini. Un solo piccolo difetto, a nostro giudizio: il motore si sente ruggire, ma un po' di sound in più non guasterebbe!

Internamente è "minimal" ed essenziale come una vera auto da corsa: giusto l'indispensabile per avere tutti i comfort del caso: dal computer di bordo al climatizzatore automatico. Aggressivi anche i sedili all'interno di un abitacolo dalle dimenzioni veramente ridotte: posizione di guida un po' troppo alta che riduce maggiormente la visibilità, ma d'altronde lo scheletro è - appuntoi - quello di un'auto da corsa. Sicuramente spartana, da guidare "aggressivi", vivere un'esperienza fantastica ed immaginarsi Ogier per qualche secondo...