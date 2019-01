Alonso, idea Dakar: test con la Toyota

09/01/2019

Nel futuro di Fernando Alonso potrebbe esserci la Dakar. La Toyota, infatti, starebbe organizzando un test per il pilota spagnolo con la Hilux, il pick-up con cui Nasser Al Attiyah sta partecipando al più famoso rally raid. Prova che potrebbe svolgersi dopo il Rally del Qatar in programma ad aprile.



A confermarlo è stato Glyn Hall, team principal di Toyota Gazoo Racing Sudafrica, interpellato da Marca: "Credo ci siano delle discussioni in corso e vedremo a cosa porteranno. Dovesse esserci la possibilità che Fernando corra con Toyota, spingeremo perché accada e faremo un gran lavoro. Per la Dakar sarebbe fantastico avere un pilota come Fernando e ovviamente lo sarebbe anche per noi e per tutto il nostro sport".