Hugho Pinheiro affronta l'onda di Mar da Calha

05/12/2018

Quella di Mar da Calha è una delle onde più difficili da domare in tutto il Portogallo, ma è anche rara da trovare, fattore che l'ha resa una vera e propria specialità agli occhi dei surfer locali. Bisogna appostarsi al Farol do Bugio, Lisbona, dove il fiume Tago e l'Oceano s'incontrano, e Hugo Pinheiro, surfer portoghese, l'ha immortalata in un documentario. Scopri di più su Redbull.com