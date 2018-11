Guerra tra le vele al largo di San Diego

09/11/2018

La penultima tappa dell'Extreme Sailing Series 2018 è stata disputata a San Diego, Stati Uniti, in un tripudio di vento e onde che ha visto un team Red Bull Sailing rivisto da cima a fondo (a bordo c'erano i due campioni olimpici Roman Hagara e Hans Peter Steinacher) sfiorare il podio: quarto posto per loro, ma tante emozioni come sempre. Scopri di più su Redbull.com