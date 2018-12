Russia, slittini e folli discese: è il Red Bull Sany Udalye

17/12/2018

Una ripida collina, neve e slittini che sfiorano i 70 km/h: a Ekaterinburg, in Russia, si tiene il Red Bull Sany Udalye, una folle gara in cui i partecipanti si lanciano ad alta velocità da una discesa, ma non basta arrivare al traguardo (un'impresa che in realtà non riesce a tutti, vedere per credere). Bisogna anche divertire il pubblico, con costumi e "modifiche" speciali al proprio slittino: c'è anche chi gli ha messo le ali (da drago). Scopri di più su Redbull.com