Red Bull Playstreets è un fantastico parco giochi immerso nella neve

11/06/2019

Bad Gastein, in Austria, ha ospitato un vero e proprio paradiso per i freestyler della neve: rampe, strettoie, ringhiere su cui grindare, in un percorso studiato per permettere a ogni sciatore di dare il massimo e di sprigionare la sua creatività. Ecco un assaggio in POV del Red Bull Playstreets. Scopri di più su Redbull.com