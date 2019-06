Moto da cross + sci= Red Bull Twitch'n'Ride

21/06/2019

La folle competizione ideata da Red Bull Lettonia vede i partecipanti affrontare la neve in un modo unico: devono infatti gareggiare in una pista da motocross con indosso degli sci. Per farlo, ovviamente, hanno bisogno di qualcosa che li traini... come delle moto. Il risultato, inutile a dirlo, è una sfida fuori di testa ricca di fango e cadute. Scopri di più su Redbull.com