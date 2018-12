Il parco giochi innevato di Toby Miller e dei fratelli Gerard

27/12/2018

Un acquapark trasformato in un regno riservato agli snowboarder: era questo il progetto di Toby Miller, e Red e Brendan Gerard. Un vero e proprio parco giochi, con tanto di scivoli, tubi e persino scalette da sfruttare per realizzare i trick più incredibili. Lo hanno trovato in New Jersey, a Mountain Creek, e in video c'è il meglio di un'intera giornata passata lì a fare freestyle. Scopri di più su Redbull.com