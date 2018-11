Il meglio della decima stagione del Red Bull Cliff Diving

07/11/2018

Per la decima stagione-anniversario della Red Bull Cliff Diving World Series erano previsti colpi di scena e ribaltoni all'ultimo: nonostante le premesse altissime, dopo 7 gare disputate in mezzo mondo, tra scogliere, ponti e persino una terrazza, si può affermare in tutta tranquillità che questo 2018 ha confermato ogni aspettativa, regalando emozioni a non finire. Fiumi, laghi, oceani e tanti record infranti: un mix di sorprese e tuffi spettacolari. Scopri di più su Redbull.com