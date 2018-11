I 5 migliori tuffi della categoria femminile della Red Bull Cliff Diving World Series 2018

28/11/2018

Rhiannan Iffland si è assicurata il suo terzo titolo consecutivo, ma quest'anno non è stata l'unica a dominare la classifica. Le sue rivali hanno alzato l'asticella della difficoltà, eseguendo tuffi dai 21 metri semplicemente pazzeschi e combattendo fino all'ultimo per l'ambito trofeo del Re Kahekili, anche e soprattutto durante la finalissima di Polignano a Mare. Nella Top 5 ci sono anche la canadese Lysanne Richard, tornata in forma dopo un anno di stop, e Adriana Jimenez, che ha combattuto fino all'ultimo per il titolo. Scopri di più su Redbull.com