Due folli di notte in un negozio di bricolage

19/11/2018

Chi non ha mai sognato di restare oltre l'orario di apertura in un negozio, in piena notte e senza nessuno nei paraggi, con decine di scaffali a disposizione? Senad Grosic e Corey Bohan, due maestri del BMX freestyle, hanno avuto questa opportunità unica in un gigantesco store di bricolage, e ne hanno approfittato per creare percorsi assurdi e realizzare trick sfruttando gli attrezzi più disparati. Scopri di più su Redbull.com