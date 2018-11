Brett Rheeder vince la Red Bull Rampage 2018

14/11/2018

La Red Bull Rampage è il più grande spettacolo di mountain bike freeride al mondo: l'evento di quest'anno ha visto rivaleggiare i 21 più grandi freerider del mondo, che hanno trasformato il deserto dello Utah in un percorso dove non sono mancati colpi di scena e adrenalina, per uno dei più difficili test di forza su due ruote. Ha vinto il canadese Brett Rheeder, e questo è il video della sua winning run. Scopri di più su Redbull.com