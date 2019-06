5 skatepark, una sola linea

19/06/2019

A prima vista sembra il classico video di skateboard, con uno skater che fa i suoi trick in tutta tranquillità. Guarda meglio e presta attenzione allo sfondo. Notato qualcosa? In questo particolare progetto, Vincent Matheron ha unito in un unico video le sue performance in 5 diversi skatepark. Scopri di più su Redbull.com