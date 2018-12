5 cose divertenti da fare in Brasile

12/12/2018

Se avete in programma di passare dei giorni in Brasile e siete assetati di adrenalina, ecco qualche consiglio per vivere delle avventure indimenticabili: surfare sul Rio delle Amazzoni, scalare pareti pazzesche, e persino fare kitesurf nel deserto sono alcune delle attività più emozionanti che potete fare lì. Scopri di più su Redbull.com