Markus Eder attraversa il Passo dello Stelvio

23/11/2018

Il Passo dello Stelvio non è ancora completamente imbiancato dalla neve? Pazienza. Un freeride come Markus Eder trova sempre il modo per divertirsi e mettere in pratica le sue spettacolari evoluzioni sugli sci. Questa volta lo ha fatto insieme e Bene Mayr, creando un percorso decisamente strano tra gli iconici tornanti che si arrampicano sulla montagna "Cima Garibaldi".