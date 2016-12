World League, Final Six: Francia di bronzo, Italia battuta 3-0

17 luglio 2016

L'Italia chiude la World League proprio come l'aveva iniziata a Sydney un mese fa, perdendo 3-0 con la Francia. Alla Tauron Arena di Cracovia, nella finale per il terzo posto, sono i transalpini ad avere la meglio e a prendersi il bronzo: 25-23, 25-21, 25-21 i parziali che relegano la Nazionale di Blengini al quarto posto. Ora restano venti giorni per recuperare le energie in vista delle Olimpiadi: a Rio l’esordio sarà proprio con la Francia.