World League 2015: riscossa Brasile, Italia travolta

21 giugno 2015

Dopo la grande serata del Foro Italico gli appassionati di volley speravano in un'altra grande sfida tra Italia e Brasile. E invece al Mandela Forum di Firenze la Seleçao ha mostrato tutta la sua forza e ha travolto 3-0 (25-23, 25-22, 25-17) gli azzurri nell'ottava giornata del girone A di World League. Il primo set è molto equilibrato, i ragazzi di Berruto rispondono colpo su colpo ai verdeoro e pareggiano sul 23-23: lì però il Brasile ha un guizzo e capitalizza il set point col muro su Lanza.



Anche nel secondo parziale c'è equilibrio, la Seleçao prova la fuga ma è Zaytsev con le sue schiacciate a tenere lì gli azzurri: sul 23-22 è il Brasile ad avere lo spunto decisivo e a portarsi avanti 2-0. Nel terzo set l'Italia crolla: sotto 19-12 ha la forza di tornare sul 21-16 ma sono Evandro e una mancata ricezione di Botto sul set point verdeoro a chiudere la gara. All'Italia, che ha un solo muro vincente contro gli 8 avversari, ha 11 punti da Zaytsev mentre nel Brasile spiccano i 20 di Evandro. Prossimo impegno in World League per gli azzurri il 2 luglio proprio in casa della Seleçao.