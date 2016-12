World League 2015: riscatto Italia, 3-0 all'Australia

14 giugno 2015

L 'Italia fa un passo significativo verso le Final Six della World League 2015 di volley. A Verona, a due giorni dalla batosta di Jesolo, i ragazzi di Berruto si vendicano e sconfiggono con un perentorio 3-0 (26-24, 25-21, 25-23) l'Australia. Importante successo in ottica qualificazione, i tre punti tengono la Serbia a distanza in attesa del prossimo fine settimana, quando gli azzurri dovranno vedersela con la capolista Brasile nelle due sfide di Roma e Firenze.

La sesta giornata del Gruppo A di World League sorride all'Italia, che torna a vincere e convincere dopo la brutta figura rimediata venerdì. Al PalaOlimpia, nel giorno in cui viene ricordato il compianto Vigor Bovolenta, gli azzurri dimostrano di essere superiori ai 'volleyroos': un successo importante soprattutto dal punto di vista del morale, da quello tecnico invece c'è ancora parecchio da lavorare.

Berruto sta cercando di portare avanti il ricambio generazionale senza fare brutte figure, ma è inevitabile che qualche passo falso possa caratterizzare un lento processo di crescita. E' successo a Jesolo, non a Verona: Zaytsev e Vettori tornano devastanti e il muro azzurro riesce, per la prima volta nei tre incontri di quest'anno con l'Australia, a contenere la veemenza di Thomas Edgar.

Il gigante di Bundaberg aveva totalizzato 48 punti in tre gare contro gli azzurri, stavolta viene limitato dagli azzurri: depotenziata la minaccia, per l'Italia è abbastanza agevole arrivare ad un 3-0 che dà fiducia per il prosieguo del cammino in World League. Sono 11 ora i punti in classifica per la squadra di Berruto, che nel prossimo week end ospiterà due volte il Brasile, secondo l'anno scorso in World League e argento a Londra 2012. Appuntamento venerdì al Foro Italico di Roma e domenica al Nelson Mandela Forum di Firenze.