World League 2015: l'Italia piega il Brasile

19 giugno 2015

L'Italia non poteva tradire gli oltre 11mila tifosi accorsi al Foro Italico di Roma e infatti gli azzurri hanno battuto 3-2 al tie break (26-24, 21-25, 25-18, 17-25, 16-14) il Brasile nel settimo turno del gruppo A di World League. Un successo che permette alla squadra del ct Mauro Berruto di blindare il secondo posto nel girone con 13 punti, due in meno della Seleçao e due in più della Serbia, terza. Nel primo set, equilibratissimo, il Brasile ha un set ball sul 24-23 ma Vettori lo cancella, poi firma un'ace e l'Italia riesce a imporsi 26-24.

Il secondo set vede la Seleçao sempre davanti: gli azzurri riescono anche ad arrivare a due punti ma sono i verdeoro a prevalere 25-21 dopo una battuta fuori di Sabbi. Nel terzo parziale l'Italia allunga con Vettori e Lucarelli sul 15-12, poi sono Zaytsev e ancora Vettori a firmare il netto 25-18.

Il Brasile però non vuole cedere, vince 25-17 il quarto set e forza tutto al tie break. Nel quinto e decisivo set gli azzurri tengono sempre la testa avanti ma la Seleçao non cede e trova modo di pareggiare più volte: è Vettori a firmare le giocate decisive con l'ace per il 15-14 e il match point a muro. Grande prova dell'Italia che ha 16 punti da Vettori e Zaytsev e 14 da Birarelli; al Brasile non bastano i 20 di Wallace e Lucarelli.

Le due squadre si ritroveranno di fronte domenica sera, alle 20.10, al Mandela Forum di Firenze.