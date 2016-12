World League 2015: Italia travolta dall'Australia

12 giugno 2015

Serata amara per l'Italia del ct Mauro Berruto che cade con un perentorio e inaspettato 3-0 (25-16, 25-18, 25-21) contro l'Australia nella quinta giornata del gruppo A di World League. Gli azzurri, secondi in classifica dietro al Brasile con 8 punti, sprecano l'occasione di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione contro una squadra, gli aussie del ct italiano Roberto Santilli, reduci da quattro sconfitte in altrettante gare e battuti due volte dall'Italia nelle partite d'esordio della manifestazione ad Adelaide.

Nel primo set l'Australia parte forte, vola sul 14-7 e chiude 25-16. Nel secondo set la musica non cambia, l'Italia non c'è, è irriconoscibile e gli aussie partono 13-8: gli azzurri hanno un sussulto e tornano a -2 ma l'Australia non trema e fa suo il parziale per 25-18. Nel terzo set sono i ragazzi di Berruto, con le spalle al muro, a partire meglio, avanti 9-7, ma gli aussie ne hanno di più, sorpassano sul 17-15 e chiudono 25-21. All'Italia non bastano i 15 punti di Vettori, nell'Australia spiccano i 22 di Edgar e i 12 di Sanderson. Domenica sera, a Verona, ancora di fronte Italia e Australia.