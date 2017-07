World Grand Prix, sconfitta indolore con la Thailandia

23 luglio 2017

Si chiude con una sconfitta la fase di qualificazione del World Grand Prix per l'Italia. Dopo avere centrato l’obiettivo Mazzanti cambia molto in un match che sulla carta non valeva nemmeno per le Thailandesi e in cui l'Italia 2 è stata letteralmente travolta. Solo in qualche sprazzo Chirichella e compagne hanno provato a mettere sotto le avversarie ma hanno ceduto nettamente 3-0 provando una reazione solo nel secondo parziale.