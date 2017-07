World Grand Prix 2017, prima gioia per l'Italia

9 luglio 2017

Nella terza giornata del World Grand Prix 2017 di volley femminile è arrivata la prima vittoria per la nazionale italiana che si è imposta sulla Russia 3-2 (25-21, 27-29, 24-26, 26-24, 15-10) al termine di un match combattutissimo, durato oltre due ore. In campo per tutti e cinque i set c'è stata grande battaglia e alla fine l'Italia, trascinata da un'eccezionale Paola Egonu (39 punti), ha conquistato il successo sulle campionesse europee.



Pur non disputando un match perfetto dal punto di vista tecnico, le azzurre hanno avuto il grande merito di non mollare mai, venendo fuori con determinazione da situazioni quasi disperate: nel quarto set le russe hanno avuto due palle match, ma una splendida difesa di Sylla ha tenuto in vita le compagne. Sull'onda della rimonta, le ragazze di Mazzanti si sono imposte meritatamente al tie-break, ottenendo una vittoria che le rilancia in chiave qualificazione alla Final Six.