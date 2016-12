World Cup 2015, l'Italia annienta la Russia

21 settembre 2015

La vendetta di quel 3-1 che condannò la Nazionale di Berruto all’argento europeo si compie dunque a Tokyo, sede degli ultimi incontri di World Cup 2015. Qua l’Italia si esalta e offrendo una delle migliori prestazioni di squadra liquida in appena tre set la Russia campione in carica: 25-15; 26-24; 25-18 i parziali che, nel punteggio, sintetizzano al meglio lo supremazia dell’Ital Volley. Blengini si affida al consolidato sestetto con Giannelli in regia, Zaytsev opposto, Juantorena e Lanza in banda, capitan Buti e Piano al centro più Colaci libero: il primo break lo firma lo zar Zaytsev che, supportato dal compagno di squadro italo-cubano Juantorena, porta gli azzurri sul 10-7 prima di allungare fino al 17-11. Muserskiy sembra il solo a poter creare qualche pensiero all’Italia ma Alenko non trova altre soluzioni per il suo attacco e dopo appena 24’ la sua armata è già sotto 1-0. Più combattuto, e alla fine del risultato decisivo, il secondo set: l’Italia non riesce mai a scappare, Volvich pareggia i conti sul 23-23 murando Lanza, Zaytsev si guadagna il primo set point che poi vanifica in battuta, ma alla fine Juantorena e Giannelli mettono giù i due punti che valgono il 26-24 in 35’ di gioco.



Una cavalcata l’ultimo parziale dove al primo time out tecnico gli azzurri sono già avanti 8-5, quindi l’allungo fino al 16-10 e il controllo totale della situazione fino al punto decisivo messo giù da Lanza. Per l’Italia una prova maiuscola, impreziosita da sette punti in battuta: Mvp il solito Zaytsev, autore di 20 punti (10 per Juantorena, 7 Lanza, 6 Buti). Adesso la sfida all’Argentina dell’ex tecnico azzurro Julio Velasco prima del gran finale contro la Polonia, con il sestetto di Blengini che dovrà dare il meglio per centrare il vero obiettivo di questa World Cup: Rio 2016.