Volley, World League: rimonta Italia, piegata la Francia

16 giugno 2017

Arriva il tanto atteso riscatto per l'Italia del volley maschile che, dopo cinque sconfitte di fila, ritrova il successo in World League. Gli azzurri del ct Blengini, lontani ma non ancora eliminati dalla corsa alla Final Six, trovano una vittoria di carattere contro la Francia che alla Final Six ci sarà nonostante l'assenza di Ngapeth, Tillie e Rouzier e che era imbattuta dopo le prime sei gare, una delle quali proprio contro l'Italia la scorsa settimana a Pau. Gli azzurri si impongono per 3-2 al tie break (20-25, 25-21, 24-26, 25-20, 16-14) e in rimonta.



Nel primo set l'Italia recupera 5 punti di svantaggio ma poi si scioglie nel finale e cede 25-20, nel secondo gli azzurri si impongono con un grande rush finale dal 21-21 al 25-21 con i muri di Ricci e Randazzo e l'ace di Vettori. Il terzo parziale è una battaglia vera e propria, e la Francia la spunta 26-24. Sembra profilarsi l'ennesima sconfitta ma gli azzurri rimontano e conquistano il quarto set per 25-20, poi nel decisivo tie break la Francia vola anche a +3 ma i ragazzi di Blengini non ci stanno, risalgono nuovamente, vanno avanti sul 15-14 con Botto e poi gioiscono dopo l'attacco fuori dei Bleus. Un successo vitale, per il morale e per la classifica, per l'Italia che resta ancora in corsa per la Final Six. Gli azzurri, che hanno 14 punti a testa da Vettori, Randazzo e Ricci, sabato, giocheranno alle 20.30 contro il Belgio padrone di casa.