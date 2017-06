Volley, World League: l'Italia cade ancora, la Russia vince al tie-break

11 giugno 2017

Blengini manda in campo Giannelli in regia, Sabbi opposto, Candellaro e Ricci centrali, Antonov e Botto schiacciatori. Il finale di primo parziale è palpitante e lottato punto su punto. L’Italia riesce ad imporsi in extremis 33-31 dopo aver annullato ben 6 palle set. Gli azzurri si fanno rimontare nel secondo parziale ma conquistano agevolmente il terzo.



Nel quarto set gettano al vento il vantaggio di 23-21 subendo 4 punti di fila. Si va così al tie-break: la Russia domina il servizio e chiude i conti sul 15-10. A fine gara sono 31 i punti di Giulio Sabbi mentre il miglior marcatore per i russi è Dmitry Volkov a quota 19. Per l'Italia, alla quinta sconfitta su sei gare, le Final Six sono ormai un miraggio. I ragazzi di Blengini torneranno in campo venerdì ad Anversa contro la Francia: il weekend in Belgio sarà fondamentale per evitare l'ultimo posto in classifica.