Volley, World League: Italia sconfitta anche dalla Francia

10 giugno 2017

Arriva un'altra sconfitta per l'Italia nella World League, costretta ad arrendersi anche contro la Francia. I campioni d'Europa si impongono per 3-1 (21-25 25-21 25-21 26-24) e conservano la vetta del girone con cinque vittorie su cinque. Ennesima delusione per gli azzurri, che vincono il primo set per poi subire la rimonta dei transalpini. Ora, gli uomini di Blegnini sono ultimi nel raggruppamento a quota 3 insieme all’Argentina.

Nella quinta giornata della World League, l'Italia perde anche contro la Francia, incassando la quarta sconfitta consecutiva. Il ct Blengini decide di cambiare formazione rispetto al match con gli Stati uniti e schiera Giannelli, Vettori, Antonov, Botto, Candellaro e Ricci, al debutto da titolare. Parte subito forte l'Italia, che grazie a uno straordinario Antonov si porta sul 16-13 al secondo time-out tecnico. Nel finale di primo set ci pensano prima Candellaro e poi Vettori, con uno splendido diagonale, a chiudere il parziale sul 25 a 21 per gli azzurri.



Nel secondo set sono i campioni d’Europa ad uscire meglio dai blocchi grazie alla battuta di Boyer e ai muri di Le Roux. La Francia riesce a sedersi al secondo time-out tecnico sul risultato di 16 a 9. Nel finale di parziale l’Italia torna sotto con Antonov, che grazie a due ace riporta gli azzurri sul 18-21, ma una serie di errori commessi da Vettori e Giannelli consegnano la vittoria alla Francia per 25 a 21 nel secondo set. Il terzo parziale è una lotta punto a punto fino al 14 pari, poi però un break di 5 punti di fila, molti dei quali realizzati da un super Clevenot, fanno scappare i campioni d’Europa che vincono il 3 set per 25 a 21.



Il quarto set vede un sostanziale equilibrio, con le squadre a contatto prima del primo tempo tecnico di sospensione (8-8). A mettere a segno l'ennesimo break, però, sono i transalpini, che dilagano nella seconda parte arrivando fino al 24-21. A nulla serve l'orgoglio azzurro, che annulla i tre set point: al quarto tentativo, i campioni d'Europa trovano il 26-24 che chiude la disputa e regala alla Francia la vetta del girone e la quinta vittoria su cinque come nessun'altra nazionale in questa World League, con 15 punti, senza nemmeno un tie break e con soli tre set persi. Ennesima delusione per l'Italia, alla quale non bastano l'orgoglio e il primo set vinto: gli uomini di Blengini sono ora ultimi nel girone a quota 3, insieme all'Argentina e con la sola eccezione del 3-0 contro l'Iran.