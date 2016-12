Volley, World Grand Prix: turnover Italia, il Brasile domina

18 luglio 2015

Un' Italia a singhiozzo e un Brasile inarrestabile nell'ultimo appuntamento del terzo weekend di World Grand Prix . Con entrambe le squadre già sicure delle Final Six, al PalaCatania va in scena una sorta di amichevole di lusso, dominata per lunghi tratti dalla formazione verdeoro - ancora imbattuta nel torneo - che si impone 3-0 (25-17, 26-24, 25-17). Prove generali per il ct azzurro Bonitta che fa tanto turnover in vista delle finali in Nebraska.

La testa è già ad Omaha ma le azzurre ci tengono a fare bella figura davanti al proprio pubblico e contro una squadra di valore come il Brasile. Bonitta nel frattempo fa i suoi esperimenti e prova una formazione ancora nuova, con Tirozzi e Lucia Bosetti schiacciatrici, Arrighetti-Guiggi centrali e Diouf in diagonale a Orro - all'esordio da titolare -, con Sansonna libero. Primo parziale tutto a favore della formazione campione olimpica, nel secondo set la reazione azzurra c'è ma non basta, mentre nel terzo le ragazze in verdeoro tornano a dominare e chiudono la contesa. Una sconfitta che non penalizza la classifica delle azzurre, già sicura del quarto posto in griglia: alle finali americane, in programma dal 22 al 26 luglio, l'Italia ritroverà il Brasile, con Usa, Cina, Giappone e Russia.