Volley, World Grand Prix: ko indolore, Italia alle Final Six

17 luglio 2015

L'Italvolley perde ma sorride lo stesso. Sconfitta indolore per le ragazze di Bonitta che al PalaCatania, nell'ottava giornata del World Grand Prix , si arrendono in quattro set contro la Russia (25-18, 20-25, 25-22, 30-28) ma approdano comunque alle Final Six di Omha (Nebraska) in virtù delle sconfitte di Thailandia e Cina. Alle azzurre resta adesso il match col Brasile e poi, dal 22 al 26 luglio, voleranno negli Stati Uniti per le finali.

In realtà l'Italia, già prima di scendere in campo, sapeva delle vittorie di Giappone e Usa e quindi di aver raggiunto le Final Six. Così la partita con la Russia si trasforma in una sorta di prova generale in vista delle finali della prossima settimana, con Bonitta che fa girare tutte le sue ragazze, reduci da un allenamento mattutino abbastanza pesante. Ma il pubblico di Catania si diverte perché l'Italia, che deve ancora capire il suo piazzamento in griglia tra il quarto e il sesto posto, mette in campo anima e cuore. Qualche rimpianto solo nel quarto set, quando Malinov e compagne sprecano ben 4 chance per portare l'incontro al tiebreak: domani si replica col Brasile.