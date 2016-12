Volley, World Grand Prix: Italia infinita, il Giappone è ribaltato

26 luglio 2015

L'Italia di Marco Bonitta non molla mai: le azzurre hanno conquistato la seconda vittoria alle Final Six del World Grand Prix di Omaha, in Nebraska, dopo quella ottenuta con la Cina. Nella notte è arrivato il successo per 3-2 sul Giappone, al termine di una rimonta e dopo quasi tre ore di gioco: 20-25, 25-20, 28-30, 26-24, 24-22, Italvolley infinita e ancora in corsa per il podio. Sarà decisivo il match di questa sera con il Brasile.

L'Italia parte bene, con un'ottima Miriam Sylla e scuotendo le giapponesi con gli attacchi di Sorokaite, ma l'inerzia del set cambierà presto: si chiude sul 20-25 per il team nipponico. Discorso diverso nel secondo, sempre con Sylla in copertina, coadiuvata dalla Arrighetti, terminato 25-20. C'è grande equilibrio nel terzo: il Giappone allunga ma Caterina Bosetti lo riprende e si arriva ad un'interminabile sequenza di palle set che premierà il Giappone (28-30). Ed ecco la rimonta azzurra: l'innesto della Diouf porta i frutti sperati ma è sul punto di cedere che l'Italvolley da il meglio di sé, chiudendo 26-24. Il tie-break vede le nipponiche arrivare per prime al match point, ma non basta: altra rimonta azzurra, per il 24-22 che fa esplodere Bonitta.



Un dato su tutti: fra quarto e quinto set sono ben nove le palle match annullate alle giapponesi. Ripetutamente ad un passo dal baratro, ma capaci di reagire. Come ha confermato Bonitta: "Anche in questa stagione il carattere delle squadra spesso emerge nelle situazioni complicate. Essere ancora in ballo per il podio ci rende molto felici". E adesso servirà battere il Brasile e sperare in risultati favorevoli da Stati Uniti-Cina e Russia-Giappone. Nel frattempo la corsa al primo posto è già terminata: gli States padroni di casa hanno conquistato il World Grand Prix 2015 con una gara d'anticipo.