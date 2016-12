Volley, World Grand Prix: Belgio travolto, l'Italia chiude bene

26 giugno 2016

World Grand Prix deludente ma chiusura con un sorriso per l'Italia di Marco Bonitta che batte 3-0 il Belgio nell'ultima sfida giocata ad Ankara, in Turchia. Le azzurre del volley chiudono con quattro successi e cinque sconfitte e mancano l'accesso alle Final Six in programma dal 6 al 10 luglio in Thailandia. Un po' di rammarico per l'Italia ma anche la consapevolezza che si potrà preparare al meglio il torneo olimpico di Rio.