Volley, World Grand Prix: azzurre ko con gli Usa

8 luglio 2017

Seconda uscita e seconda sconfitta per l'Italvolley femminile al World Grand Prix 2017, in corso in Cina. Le azzurre sono state sconfitte 3-0 dagli Stati Uniti (25-21, 25-22, 25-19 i parziali dell'incontro), soffrendo in ricezione. Nell'Italia la migliore marcatrice è stata Paola Egonu (12 punti), seguita da Raphaela Folie (9). Domenica, nel giorno di chiusura della Pool B, le azzurre sfideranno le campionesse europee della Russia.