Volley, World Grand Prix 2017: impresa Italia, è finale

5 agosto 2017

Continua il sogno azzurro al World Grand Prix 2017. A Nanchino, l'Italia batte le campionesse olimpiche della Cina per 3-1 (18-25, 25-23, 25-22, 27-25) e vola in finale, dove affronterà il Brasile. Splendido successo per le ragazze di Mazzanti che, in svantaggio dopo il primo set contro le padrone di casa, compiono una grande rimonta grazie alla prestazione super di Chirichella e Bosetti, nonostante le difficoltà di Egonu a inizio match.