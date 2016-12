Volley, World Cup 2015: super Italia, tutto facile con l'Australia

9 settembre 2015

L'Italia del volley centra il secondo successo in altrettante gare in questa World Cup 2015 in Giappone che assegna due pass per le Olimpiadi di Rio 2016. A Hiroshima gli azzurri del ct Gianlorenzo Blengini, reduci dal successo sul Canada all'esordio, travolgono con un secco 3-0 l'Australia di Roberto Santilli. Vittoria agevole per l'Italia che mette in mostra un giovane come Giannelli, palleggiatore 19enne, votato Mvp della gara.