Volley, World Cup 2015: l'Italia fa il suo dovere, 3-0 all'Iran

16 settembre 2015

Contro l’Iran Blengini manda in campo Giannelli in regia, Zaytsev opposto, Buti e Piano centrali, Lanza e Juantorena in banda più Colaci libero, mentre Kovac risponde con Marouflakrani, Ghafour, Ebadipour, Mizajanpour, Mousavi, Gholami (Marandi libero). La partenza è di quelle sprint, con Zaytsev e Juantorena che iniziano subito a martellare portando gli azzurri fino al 7-2, vantaggio mantenuto fino al timeout chiesto da Kovac quando l’Italia è sul 16-11. Ghaemi prova a far rientrare i suoi (21-19), poi sbaglia la battuta mentre l’ace dello zar e il punto successivo dello stesso opposto della Dinamo Mosca chiude il set sul 25-19. Decisamente più combattuto il secondo parziale, con l’Italia che tocca il massimo vantaggio sull’11-8 ma si fa riprendere e superare fino a 19-21.



Il solito Zaytsev riporta gli azzurri in parità, gli errori di Juantorena e Mousavi si annullano, poi l’italo-cubano e un attacco out dell’Iran fissano il punteggio sul 25-23. L’avvio di terzo set sembra una passeggiata per il sestetto di Blengini che piazza subito il break (3-2) prima di smarrirsi e trovarsi improvvisamente sotto (5-8). Lanza e soci faticano a recuperare ma sul 18-16 per gli iraniani l’Italia si ritrova con Juantorena e un muro di Anzani che firma il nuovo sorpasso. L’errore di Ghafour regala tre palle match, Juantorena mette giù subito la prima e chiude set – e match – sul 25-21. Se Usa (3-0 al Venezuela) e Polonia (3-1 al Canada) proseguono senza intoppi la marcia di avvicinamento ai giochi olimpici, l’Italvolley dimostra comunque di poter dire il fatto suo fino alla fine, con il terzo posto in classifica generale e un gioco che lascia ben sperare in vista dei prossimi confronti diretti.