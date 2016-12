Volley, World Cup 2015: Italia, che fatica con l'Argentina

22 settembre 2015

Nona vittoria in dieci gare per l'Italia che a Tokyo supera, con più fatica del previsto, l'Argentina di Julio Velasco nella penultima giornata della World Cup 2015. Gli azzurri di Blengini vincono 3-2 al tie break dopo aver anche salvato un match point: ora, dopo i due punti conquistati con l'Albiceleste, servirà un successo nell'ultimo turno contro la temibile Polonia per conquistare il pass per i Giochi di Rio 2016.